Dzięki współpracy Policji i Straży Leśnej nie uniknął kary za zaśmiecanie Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Wieloletnia współpraca policjantów gubińskiego komisariatu z funkcjonariuszami Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Gubin przynosi efekty. Dzięki ich zaangażowaniu i szybkiemu działaniu osoba odpowiedzialna za wyrzucenia śmieci w lesie została ukarana. W dotarciu do sprawcy pomógł wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny Gubin/Guben.

Każdy z nas wybierając się na spacer do lasu, chce korzystać z uroków natury. Jednak nie zawsze jest to możliwe, z uwagi na porozrzucane w różnych miejscach śmieci, które stwarzają niebezpieczeństwo dla środowiska, człowieka i zwierząt. Walkę o ochronę przyrody podejmują policjanci gubińskiego komisariatu we współpracy z funkcjonariuszami Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Gubin, którzy poprzez wymianę informacji i wspólne działania, reagują na wszelkie wykroczenia naruszające dobro natury.

Na początku kwietnia strażnicy leśni na jednym z nagrań z fotopułapki, ujawnili moment wyrzucania i pozostawienia śmieci na terenie leśnym w gminie Gubin, przez kierującego busem. O pomoc w identyfikacji mężczyzny poprosili policjantów gubińskiego komisariatu. Sprawą zajął się wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny Gubin/Guben. Dzięki ich zaangażowaniu i szybkiemu działaniu, jeszcze tego samego dnia dotarli do właściciela pozostawionych rzeczy.

Dbanie o środowisko naturalne to obowiązek każdego z nas. Nasze działania mają bowiem wpływ na to co przedostaje się do gleby, wody i powietrza, dlatego też nie będzie pobłażania dla osób które tworzą dzikie wysypiska śmieci.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)