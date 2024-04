Poszukiwany ENA wpadł w ręce policjantów na terenie Niemiec Data publikacji 12.04.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań Celowych z KWP w Szczecinie, ustalili miejsce pobytu i zatrzymali Poszukiwanego Europejskim Nakazem Zatrzymania skazanego za czyny pedofilskie. Mężczyzna poszukiwany był międzynarodowym listem gończym ponad rok. Został już osadzony w polskim więzieniu i będzie przebywał tam kilka lat.

Funkcjonariusze z Komenday Wojewódzkiej Policji w Szczecinie prowadzili poszukiwania za 38-latkiem.

Mężczyzna skazany został za inną czynność seksualną z małoletnim poniżej 15 roku życia oraz za nawiązanie kontaktu z małoletnim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu popełnienia przestępstwa przeciwko obyczajności lub seksualności.

List gończy został wydany przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, mężczyzna miał zasądzony wyrok odbycia kary 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

W wyniku podjętych czynności Szczecińscy funkcjonariusze przy współpracy z niemieckimi policjantami zatrzymali poszukiwanego. Wczoraj przekazano go do Polski, gdzie został osadzony w jednostce penitencjarnej do odbycia kary pozbawienia wolności.