Akty oskarżenia w sprawie wyłudzenia drogich telefonów

Data publikacji 12.04.2024

Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafiły akty oskarżenia przeciwko 31 osobom działającym w zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem drogich telefonów i sprzętu elektronicznego na podstawie nierzetelnych dokumentów i umów. Paserom przedstawiono łącznie prawie 100, a pozostałym członkom grupy prawie 2 tys. zarzutów, z czego główna podejrzana usłyszała ich 1085. Podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia, która może zostać podwyższona ze względu na to, że uczynili z przestępczego procederu stałe źródło dochodu.