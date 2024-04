Policjanci zapobiegli poważnej tragedii

Data publikacji 12.04.2024

Podczas codziennego patrolu rejonu służbowego policjanci zauważyli wydobywające się z komina budynku mieszkalnego gęste kłęby dymu. Dość szybko okazało się, że dym to efekt rozprzestrzeniającego się pożaru przewodu kominowego. Dzielnicowi niezwłocznie weszli do wewnątrz domu, z którego ewakuowali 87-letnią seniorkę. Dzięki czujności policjantów oraz szybkim i zdecydowanym działaniom nie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia.