Dolnośląscy policjanci udzielili pomocy rannemu mężczyźnie i ewakuowali mieszkańców budynku, z którego wydobywały się kłęby dymu Data publikacji 15.04.2024 Powrót Drukuj Ewakuacją 50 osób z budynku wielorodzinnego, a także udzieleniem pomocy medycznej mężczyźnie w stanie zagrażającym jego życiu zakończyły się działania dolnośląskich policjantów podczas zabezpieczenia imprezy sportowej w Głogowie.

Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu wspólnie z mundurowymi i Samodzielnego Pododdziału Policji z Legnicy zabezpieczali w sobotę mecz piłkarski pomiędzy drużynami Chrobry Głogów a legnicką Miedzią.

Podczas policyjnych działań funkcjonariusze zauważyli osobę, której paliła się odzież. Mundurowi natychmiast podbieli do mężczyzny, gasząc ogień i jednocześnie wzywając na miejsce będący w pobliżu zespół medyczny Oddziału Prewencji Policji z Wrocławia. Stan mężczyzn był ciężki i bezpośrednio zagrażał jego życiu. Policyjni medycy po zabezpieczeniu oparzeń i wdrożeniu farmakoterapii przekazali mężczyznę zespołowi systemowego ratownictwa medycznego celem przewiezienia go do szpitala.

Działania policjantów było dwutorowe, bo wtedy kiedy medycy zajmowali się poparzonym mężczyzną, reszta policjantów zabezpieczała i oświetlała miejsce zdarzenia, a także ewakuowała 50 mieszkańców budynku wielorodzinnego, gdzie zlokalizowali ogień. Źródło ognia i gęstego dymu znajdowało się w pomieszczeniach piwnicznych budynku.

Po zakończeniu czynności przez Państwową Straż Pożarną mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do mieszkań. Dalsze czynności w sprawie prowadzone były przez głogowskich policjantów.