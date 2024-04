Tragiczny finał przejażdżki na quadzie - apelujemy o rozwagę i ostrożność Data publikacji 15.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło na drodze leśnej w gminie Jelcz-Laskowice. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł 24-letni kierowca quada. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o ostrożność i rozwagę ! Przypominamy też podstawowe wiadomości dotyczące czterokołowców, do których zaliczamy quady.

Do poważnego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj 14 kwietnia br ., około godz. 14:20 na drodze leśnej pomiędzy miejscowością Wójcice (gmina Jelcz-Laskowice) a Borucice (powiat brzeski), w którym udział brał kierujący quadem.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący pojazdem typu czterokołowiec lekki - quadem, jadąc drogą leśną, z nieustalonej obecnie przyczyny stracił panowanie nad kierowanym pojazdem w wyniku czego uderzył w drzewo. Jak ustalono, mężczyzna poruszał się sam.

Na miejscu lądował zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętej reanimacji życia 24-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego nie udało się uratować. Pojazd typu quad zabezpieczono do dalszych badań.

Czynności procesowe z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu wypadków drogowych trwały kilka godzin. Mundurowi ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia, które doprowadziły do tak poważnego w skutkach wypadku.

Kolejny raz apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o ostrożność i rozwagę!

Przypominamy, że quady to czterokołowe pojazdy, które najczęściej wykorzystywane są do jazdy sportowej, rekreacyjnej czy też przeprawowej. Ze względu na ich konstrukcję to jest niewielki rozstaw kół, stosunkowo niewielką masę, a przy tym osiągane znaczne prędkości należy pamiętać, że łatwo może dojść do wywrócenia pojazdu. Dlatego też należy zachować rozwagę i nie zapominać o stosowaniu przepisów ruchu drogowego.

Ustawodawca, w zależności od masy własnej pojazdu, podzielił je na czterokołowce i czterokołowce lekkie:

czterokołowiec przeznaczony jest do przewozu osób lub ładunków, a jego masa własna nie przekracza w przypadku przewozu: rzeczy 550 kilogramów, a osób 400 kilogramów. Czterokołowcem może poruszać się osoba, która ukończyła 16 lat i posiada uprawnienie w zakresie kategorii B1 lub B. Kategorie C, D, T nie uprawniają do prowadzenia czterokołowca, z wyjątkiem czterokołowca lekkiego.

czterokołowiec lekki to pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kilogramów, a konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowcem lekkim może kierować osoba, która ma ukończone 14 lat i uzyskała prawo jazdy kategorii AM. Może prowadzić go również osoba, która posiada uprawnienie kat. A1, A2, A, B1, B,C1, C, D1, D, T.

Należy pamiętać o tym, że:

zarejestrowane i ubezpieczone czterokołowce i czterokołowce lekkie mogą jeździć po drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, ale nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach;

kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Przepisu tego nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa;

przewożąc dziecko w wieku do 7 lat czterokołowcem, kierujący nie można przekraczać 40 km/h, co ważne w strefie zamieszkania prędkość dopuszczalna pojazdu i zespołu pojazdów wynosi 20 km/h.

Poza spełnieniem niezbędnych wymagań należy kierować się również zdrowym rozsądkiem!

Apelujemy również do rodziców i opiekunów, by zadbali o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szczególnie podczas poruszania się tego rodzaju pojazdami.