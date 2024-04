Uroczyste pożegnanie inspektora Dariusza Walichnowskiego ze sztandarem jednostki Data publikacji 15.04.2024 Powrót Drukuj 15 kwietnia inspektor Dariusz Walichnowski pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza garnizonu pomorskiego Policji, zaproszeni goście, przedstawiciele współpracujących służb oraz związków zawodowych. Jednocześnie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku powierzył insp. Bogusławowi Ziembie, dotychczasowemu I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Dzisiaj w sali konferencyjno-szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym uroczysta zbiórka. Insp. Dariusz Walichnowski dotychczasowy Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku pożegnał się ze sztandarem jednostki.

Ceremonia odbyła się w obecności kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją, przedstawicieli związków zawodowych oraz szefów zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Jednocześnie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster wręczył I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusławowi Ziembie rozkaz Komendanta Głównego Policji o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, i to on zabrał głos w imieniu wszystkich zebranych dziękując swojemu poprzednikowi za współpracę i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Życzył także wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych planów i zamierzeń a przede wszystkim powodzenia w podejmowaniu wyzwań na nowym stanowisku. Insp. Dariusz Walichnowski zwracając się do zebranych podziękował za bardzo dobrą merytoryczną współpracę oraz podkreślił wysoki poziom realizacji przedsięwzięć w garnizonie pomorskim.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością I Wicewojewoda Pomorski p. Emil Rojek oraz Sekretarz Gdańska p. Danuta Janczare, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb: kontradm. SG Andrzej Prokopski Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, st.bryg. Jacek Niewęgłowski Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, kmdr Tomasz Laskowski Dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz mjr Krzysztof Mikołajczyk wicedyrektor Delegatury ABW w Gdańsku.