Włamywacze mieli pecha – zauważył ich policjant po służbie Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj Dwóch młodych mężczyzn, którzy próbowali włamać się do kiosku warzywnego na terenie Pogodna zauważył policjant po służbie. Włamywacze zorientowali się, ze są obserwowani, wsiedli do autobusu… na kolejnym przystanku czekał na nich patrol policji. 22 i 24- latek zostali zatrzymani, usłyszeli już zarzuty.

Policjant z Ogniwa Patrolowo–interwencyjnego KMP w Szczecinie w sobotnie popołudnie szedł z córką na zakupy. W pewnym momencie zauważył dwóch młodych mężczyzn, którzy próbują dostać się do kiosku warzywnego. Widząc tę sytuację st. post. Łukasz Hołubowski zadzwonił do żony, by odebrała córkę a sam postanowił zareagować na to zdarzenie.

Mężczyźni zorientowali się, że są obserwowani i zaczęli uciekać na pobliski przystanek, po czym wsiedli do autobusu. Policjant pobiegł za nimi cały czas informując o zajściu dyżurnego z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno. St. post. Łukasz Hołubowski też wsiadł do tego autobusu. Zobaczył, że młodzieńcy by uśpić czujność policjanta usiedli daleko od siebie. Nic to nie pomogło, gdyż na kolejnym przystanku na włamywaczy czekał już patrol Policji.

Zatrzymani 22 i 24–latek usłyszeli już zarzuty. O wymiarze kary zdecyduje teraz Sąd.