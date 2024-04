Śmiertelne wypadki motocyklistów – policjanci apelują o ostrożność

Data publikacji 16.04.2024

Jazda na motocyklu sprawia wiele radości wszystkim miłośnikom jednośladów. Jednak statystyki z ostatnich miesięcy wskazują, że niemal każdego dnia dochodzi do groźnego wypadku z udziałem motocyklistów. Wiele z tych zdarzeń kończy się tragicznie. Od lat przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz niezachowanie szczególnych środków ostrożności podczas wykonywania manewrów. Brak zrozumienia i wzajemnego szacunku, to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.