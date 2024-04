Podziękowania dla raciborskich policjantów

Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i właściwe wykonywanie obowiązków służbowych, to główne dewizy przyświecające policjantom w ich codziennej służbie. Jesteśmy po to, by pomagać i chronić. To już kolejny raz, gdy raciborscy mundurowi pokazują, że są gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji.