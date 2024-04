Zatrzymani oszuści działający metodą "na policjanta" Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj Sprawcy oszustw działających metodą „na policjanta” zostali zatrzymani przez obornickich policjantów z zespołu ds. z przestępczością gospodarczą. Grozi im do 8 lat więzienia.

Na początku kwietnia br. do wielu osób starszych z powiatu obornickiego dzwonili oszuści, którzy podając się za policjanta wyłudzali pieniądze. Schemat ich działania był podobny. Na numer stacjonarny dzwoniła kobieta lub mężczyzna, którzy pod legendą zagrożonych środków pieniężnych podawali się za policjanta. Rzekomy policjant informował mieszkańców, że prowadzi operację policyjną mającą na celu zatrzymanie sprawców oszustw. Oszust był przekonywujący do tego stopnia, że dwie seniorki straciły swoje oszczędności oraz biżuterię.

Oborniccy kryminalni zajmujący się przestępczością gospodarczą ustalili personalia podejrzanych. Do pierwszego zatrzymania doszło 10 kwietnia br., na terenie Katowic. Wówczas zatrzymany został 37-letni mężczyzna. Kolejny podejrzany 58-letni mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia na terenie miasta Bielsko – Biała. Dalej zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, gdzie po czynnościach trafili do policyjnego aresztu.

Policjanci z zespołu dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zebrali bardzo obszerny materiał dowodowy na podstawie którego podejrzani usłyszeli zarzuty dokonania dwóch oszustw oraz usiłowania sześciu kolejnych oszustw na terenie powiatu obornickiego.

Sąd biorąc pod uwagę wysoką szkodliwość społeczną zarzucanych podejrzanym czynów oraz grożącą im surową karę do 8 lat pozbawienia wolności przychylił się do wniosku Policji i zastosował wobec dwóch podejrzanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

PAMIĘTAJ! Policja NIGDY telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. Apelujemy o czujność i rozwagę w kontaktach z obcymi.