Policyjna eskorta w oku kamery nasobnej

Data publikacji 16.04.2024

Policjanci w służbie nierzadko spotykają się z sytuacjami wymagającymi zdecydowanych i szybkich działań. Tym razem do mł. asp. Wojciecha Stypińskiego i sierż. szt. Marcina Barana zgłosił się ojciec z 8-miesięczną poparzoną dziewczynką. Potrzebna była sprawna i bezpieczna eskorta do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów szpitala. Policjanci na motocyklach, przy użyciu sygnałów uprzywilejowania przeprowadzili kierującego wraz z córką do medycznej placówki w Opolu, gdzie dziewczynce została udzielona pomoc lekarska.