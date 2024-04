Komendant podziękował za wzorową postawę Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj Na wyrazy uznania i podziękowania zasłużyła uczciwa mieszkanka powiatu ryckiego, która przyniosła na komendę znaleziony portfel z dokumentami i gotówką o wartości około 7000 złotych. Dzięki jej postawie portfel z cenną zawartością trafił do właściciela, który niezmiernie ucieszył się z odnalezienia zguby. Komendant Powiatowy Policji w Rykach inspektor Kazimierz Kula podziękował wczoraj uczciwej kobiecie za wzorową obywatelską postawę.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednej z ulic Ryk. Mieszkanka powiatu ryckiego w godzinach popołudniowych spacerując ulicą Poniatowskiego zauważyła leżący na chodniku portfel. Po podniesieniu znaleziska zauważyła, że w środku są dokumenty, karta płatnicza oraz pieniądze w różnych walutach w znacznej kwocie. Łączna ich wartość wynosiła około 7000 złotych.

Dla kobiety jedynym właściwym zachowaniem w tej sprawie było zwrócenie go właścicielowi, dlatego zgubę przyniosła do ryckiej komendy i poprosiła policjantów o przekazanie go właścicielowi.

Policjanci dotarli do właściciela, który zgłosił się do naszej komendy. Dzięki wzorowemu zachowaniu portfel z cenną zawartością trafił do właściciela, który niezmiernie ucieszył się z odnalezienia zguby.

Wczoraj, 15 kwietnia Komendant Powiatowy Policji w Rykach inspektor Kazimierz Kula, spotkał się z mieszkanką powiatu ryckiego, która znalazła zagubiony portfel. Szef ryckich policjantów, dziękując za obywatelską, wzorową i godną naśladowania postawę, wręczył jej okolicznościowe podziękowania i podkreślił, że jej zachowanie stanowi wzór dla całej społeczności.

Należy pamiętać, że każdy kto znalazł cudzą rzecz lub na przykład zabłąkane zwierzę jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od dnia jej znalezienia do zawiadomienia o tym fakcie na przykład Policji lub w inny możliwy sposób poszukać jej posiadacza. Znalazca może uwolnić się od odpowiedzialności za przedmiotowe zachowanie pomimo nie zawiadamiania Policji lub stosownego organu, jeśli podjął stosowne kroki w celu poszukiwania właściciela rzeczy. Można na przykład zamieścić ogłoszenie w Internecie, prasie lub umieścić własne ogłoszenie w miejscach publicznych, których charakter na to pozwalają (tablice w parkach, słupy ogłoszeniowe itp.).

Pamiętaj: Nie zwracając znalezionej rzeczy dokonujemy przywłaszczenia. Jeżeli wartość tej rzeczy nie przekracza 800 zł, popełnia się wykroczenie. W sytuacji gdy jej wartości przekracza kwotę 800 zł, grozi odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa.