Wrocławscy „Łowcy Głów” zatrzymali podejrzanego o udział w strzelaninie sprzed 6 lat Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zajmują się m.in. sprawami, w których poszukiwani są groźni przestępcy lub tacy, którzy skutecznie ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwość dłuższy czas. Jedną z takich osób był 36-letni wrocławianin, podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z narkotykami oraz o udział w strzelaninie w 2018 roku. Ciążące na 36-latku zarzuty i perspektywa długich lat za kratami więzienia spowodowały, że mężczyzna za wszelką cenę chciał uniknąć kontaktu z szukającymi go policjantami. Jednak doskonała praca dolnośląskich mundurowych i skrupulatność ich działań doprowadziła do ujawnienia ostatniej z kryjówek i zatrzymanie Wrocławianina.

Wrocławscy „Łowcy Głów” z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz trzech listów gończych 36-letniego mieszkańca Wrocławia, który podejrzany jest m.in . o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu na rynek różnego rodzaju narkotyków. Grupa ta w ramach porachunków gangsterskich brała udział w strzelaninie we Wrocławiu w roku 2018.

Poszukiwany mężczyzna kilka lat skutecznie ukrywał się przed organami ściągania ze względu na grożącą mu surową karę. Często zmieniał on miejsce swojego zamieszkania, ograniczył kontakty z wrocławskimi znajomymi i dużą część czasu spędzał poza granicami kraju. Próbował być nieuchwytny, a jako członek przestępczej grupy czuł się bezkarny. Hermetyczne środowisko, odpowiednie metody maskowania skutecznie wprowadzały w błąd Policję. Wtedy sprawą zajęli się wrocławscy „Łowcy Głów”, którzy poszukują najbardziej niebezpiecznych i nieuchwytnych przestępców z Dolnego Śląska. Poprzez swoje wytężone działania operacyjne ustalili schemat życia poszukiwanego, a skrupulatne analizowanie jego „kroków” doprowadziło do ostatniej kryjówki mieszczącej się na jednym z wrocławskich osiedli.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z policjantami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP we Wrocławiu siłowo otworzyli drzwi do mieszkania, w którym znajdował się poszukiwany. Został on przewieziony do aresztu i teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu