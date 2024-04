Pijany uciekł z miejsca zdarzenia - zatrzymała go policjantka po służbie

Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj

Kierujący audi doprowadził do zdarzenia drogowego na drodze krajowej 45 i uciekł z miejsca kolizji. Jak się okazało powodem tej decyzji był najprawdopodobniej stan w jakim się znajdował. Jednak dzięki czujności krapkowickiej dzielnicowej - sierż. szt. Karolinie Kleinert, która wracała po służbie do domu, mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. 46-letni mieszkaniec Opola został zatrzymany. Jak się szybko okazało w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia.