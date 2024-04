Lubinianin nagrał oszusta – publikujemy fragment rozmowy ku przestrodze Data publikacji 16.04.2024 Powrót Drukuj Na telefon 57-letniego mieszkańca zadzwonił oszust podający się za prokuratora, informując o rozpracowywaniu szajki pracowników bankowych, którzy okradają konta klientów. Publikujemy fragment rozmowy z fałszywym prokuratorem. Posłuchaj i nie daj się nabrać.

Wielokrotnie ostrzegaliśmy już przed oszustami, którzy pod różną legendą dzwonią do swoich potencjalnych ofiar nabierając ich na konieczność przekazania lub przelania z konta oszczędności. Kolejny raz możemy jednak pokazać, jak to wygląda w praktyce.

Na telefon mieszkańca Lubina zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, informując że przy udziale prokuratora rozpracowują szajkę nieuczciwych bankowców, którzy zaciągają kredyty na swoich klientów. Namówił rozmówcę do udania się do placówki bankowej i zaciągnięcia pożyczki w kwocie 40 tysięcy złotych, które razem z oszczędnościami z konta należy wpłacić blikami do wpłatomatu. W ten sposób wprowadzony w błąd lubinianin utracił 47 tysięcy złotych.

Na drugi dzień na jego telefon ponownie zadzwonił oszust mówiący charakterystycznym akcentem, przedstawiając się za się „prokuratora”, namawiając do zaciągnięcia pozostałej dostępnej z oferty banku pożyczki w celu „wyzerowania zdolności kredytowej”.

Lubinian nagrał rozmowę i tym razem nie dał się oszukać składając zawiadomienie w tej sprawie na lubińskiej komendzie. Jak słychać na nagraniu, oszust tak prowadzi rozmowę, żeby osoba udała się do banku w celu zawarcia nowego kredytu. Fragment rozmowy publikujemy ku przestrodze.

( KWP we Wrocławiu / sc)

Nagranie audio Nagrany głos oszusta podającego się za prokuratora Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagrany głos oszusta podającego się za prokuratora (format mp3 - rozmiar 10.02 MB)