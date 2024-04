Policjant z „ dochodzeniówki” czujny także po służbie Data publikacji 17.04.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w godzinach służby. Tym razem udowodnił to funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, który będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Na Prawobrzeżu ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Szczecinie, będąc w czasie wolnym od służby zauważył stojący na przystanku autobus komunikacji miejskiej, który miał włączone światła awaryjne. Na przeciwległym pasie ruchu w kierunku pętli tramwajowej za wolno jadącym pojazdem marki Audi biegła kobieta z telefonem. Całe to zdarzenie zainteresowało policjanta, który podjechał do pani i zapytał co się stało. Kobieta poinformowała, że mężczyzna jadący Audi uderzył w autobus i próbuje odjechać z miejsca zdarzenia.

Policjant bez wahania podbiegł do auta i udaremnił dalszą jazdę, jak się potem okazało nietrzeźwemu mężczyźnie, zabierając mu kluczyki od pojazdu.

Wezwany na miejsce patrol policji potwierdził przypuszczenia funkcjonariusza. Kierowca Audi po przebadaniu alkomatem miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Zdecydowana postawa policjanta przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze. Teraz 58 -latek odpowie za swoje postępowanie przed sądem.