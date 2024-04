Zatrzymany 36-latek powiązany z przestępczością narkotykową zaatakował policjantów mieczem

Data publikacji 17.04.2024

36-latek był powiązany z przestępczością narkotykową i licznymi kradzieżami. W momencie zatrzymania miał przy sobie ponad 100 gramów narkotyków. Podczas interwencji stał się agresywny i wyciągnął spod bluzy miecz z blisko 80-centymetrowym ostrzem. Zaczął policjantom grozić . Na nic to się jednak nie zdało, a mężczyzna w akcie desperacji podjął jeszcze próbę ucieczki wskakując do rzeki. Kryminalni wyciągnęli go i zatrzymali. 36-latek usłyszał 3 zarzuty. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie.