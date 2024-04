Pomaganie ma we krwi. Tyski dzielnicowy to „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 17.04.2024 Powrót Drukuj Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem i działaniem na rzecz niesienia pomocy osobom chorym i wymagającym leczenia. Właśnie za ten dar młodszy aspirant Łukasz Radwański - dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Tychach, został odznaczony odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Łukasz od 2009 roku oddał już ponad 23 litry tej bezcennej substancji...

Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Tychach odebrał państwowe odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To ministerialna odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi, w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz za aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa.

To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie, nadawane przez Ministra Zdrowia, odebrał ostatnio młodszy aspirant Łukasz Radwański, pełniący na co dzień służbę w rewirze dzielnicowych tyskiej komendy. Policjant od 2009 roku lat dzieli się z innymi tym najcenniejszym darem. Przez ten czas, na rzecz ratowania ludzkiego życia, oddał już ponad 23 litry tego bezcennego leku i co najważniejsze zamierza robić to dalej.

Gratulujemy wzorowej i godnej naśladowania postawy!