Poszukiwany za zgwałcenie zatrzymany przez śląskich łowców głów Data publikacji 17.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali poszukiwanego 56-latka. Za mężczyzną wydany został list gończy w związku z przestępstwem zgwałcenia, do którego doszło kilkanaście lat temu. Poszukiwany ukrywał się na terenie Krakowa.

Kryminalni z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 56-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany był na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie za zgwałcenie, którego dopuścił się w 2008 roku na terenie Zabrza. Za to przestępstwo był on poszukiwany od października 2023 roku, natomiast w lutym tego roku został za nim wystawiony list gończy.

Śląscy łowcy głów ścigają sprawców najgroźniejszych przestępstw, dlatego na początku marca tego roku śledczy przejęli zabrzańską sprawę i szybko ustalili prawdopodobne miejsce ukrywania się poszukiwanego. Przebywał on na terenie jednego z osiedli w Krakowie. Został zatrzymany, gdy rano wychodził z mieszkania, które wynajmował wraz z partnerką.