#ZnamTeNumery - policjanci rozmawiają z seniorami jak ustrzec się przed działaniem oszustów Data publikacji 17.04.2024 Powrót Drukuj W ramach kampanii społecznej #ZnamTeNumery, w trosce o bezpieczeństwo osób starszych policjanci spotkali się z seniorami z Domu Seniora oraz Dziennego Domu Wsparcia w Żarach. Funkcjonariusze opowiadali jak nie dać się oszukać.

#ZnamTeNumery – to kampania społeczna realizowana przez Komendę Główną Policji wspólnie z Telewizją Puls oraz Fundacją „Pod Dębem”. Do działań włączyła się również Poczta Polska. Kampania adresowana jest do seniorów i ich bliskich, a jej twarzami są bohaterowie serialu Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”.

W kampanię tą włączyli się również policjanci z żarskiej komendy. Podczas spotkań z seniorami przedstawiają metody działania oszustów. W miniony poniedziałek, 15 kwietnia br. jedno z takich spotkań odbyło się w Dziennym Domu Wsparcia oraz Domu Seniora w Żarach. Funkcjonariusze omówili najczęściej stosowane metody „na wnuczka” i „na policjanta”. Uświadamiali uczestników jak bezduszni mogą być oszuści żeby tylko przejąć bardzo często oszczędności życia. Bazują najczęściej na emocjach i dobrym sercu osób starszych. Policjanci wskazywali jak należy postępować w przypadku podejrzanych telefonów od rozmówców informujących o rzekomych wypadkach osób najbliższych oraz podkreślali, że policjanci nigdy nie żądają pieniędzy.

Celem działań w ramach kampanii #ZnamTeNumery jest wypracowanie zasad bezpieczeństwa dla seniorów, łatwego i zrozumiałego algorytm zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem.

Na potrzeby kampanii uruchomiona została strona internetowa https://znamtenumery.pl/