Policjanci otrzymali e-mail o mężczyźnie, którego życie jest zagrożone

Data publikacji 17.04.2024

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaworze uratowali 28–latka, który miał zamiar targnąć się na własne życie. Na szczęście ratunek przyszedł o czasie, dzięki szybkiej reakcji mundurowych. Pierwszej pomocy mężczyźnie udzielili policjanci, po czym trafił on pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Wczoraj, 16 kwietnia późnym popołudniem, na pocztę elektroniczną jaworskiej jednostki wpłynęła niepokojąca wiadomość dotycząca 28-letniego mieszkańca Jawora, który miał zamiar targnąć się na własne życie. Przy tego typu zgłoszeniach czas odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego informacja natychmiast została przekazana funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Policjanci wykonali szereg czynności, by w celu ochrony życia i zdrowia 28-latka, uniemożliwić mu podjęcie tak desperackiego kroku. Mundurowi wykorzystując metody operacyjne, ustalili miejsce przebywania mężczyzny i powiadomili o sytuacji załogę pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze jako pierwsi dotarli do mężczyzny, a następnie przekazali go pod opiekę medyków.

Błyskawiczne i przede wszystkim skuteczne działania jaworskich kryminalnych po raz kolejny pokazują, że ochrona życia ludzkiego jest dla funkcjonariuszy najwyższym priorytetem. Dzięki ich profesjonalizmowi, zdecydowanej i szybkiej reakcji, udało się uniknąć tragedii.

Mundurowi przypominają, że na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele niosą pomoc osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę.