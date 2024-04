Wyłudził blisko 200 tysięcy podatku VAT Data publikacji 17.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z mikołowskiej komendy zakończyli śledztwo przeciwko 64-letniemu mieszkańcowi powiatu mikołowskiego. Mężczyzna usłyszał 19 zarzutów w związku z wyłudzaniem podatku VAT. Na tym procederze Skarb Państwa stracił blisko 200 tysięcy złotych.

Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie ustalili i zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów mieszkańcowi Mikołowa, a wcześniej Łazisk Górnych, podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami i uszczuplenie podatku VAT.

Mężczyzna, prowadząc na terenie Mikołowa firmę zajmującą się między innymi reklamą, w okresie od maja do sierpnia 2020 roku posłużył się fakturami poświadczającymi nieprawdę, które dotyczyły dostawy ulotek informacyjnych, co w rzeczywistości nie miało miejsca. Wartość przedstawionych faktur opiewała na ponad milion złotych, z czego wyliczono do zwrotu prawie 200 tysięcy złotych podatku VAT. Nieuczciwy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić go Skarbowi Państwa.

Okoliczności tej sprawy wyjaśniane były przez śledczych tuż po sygnale otrzymanym od miejscowego urzędu skarbowego. Po niespełna 4 miesiącach wnikliwego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, mężczyzna usłyszał zarzuty fałszerstwa faktur oraz niedopełnienia obowiązków w zakresie ich wystawiania. Oskarżonemu grozi za to kara do 8 lat więzienia.