Upamiętniliśmy 79. rocznicę śmierci patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Dziś, 17 kwietnia, przypada 79. rocznica śmierci sierż. Piotra Jesienia, patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z tej okazji insp. Magdalena Nguyen-Fudala Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, Pan Stanisław Małyska - wnuk naszego patrona oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu pan Marcin Marczak - złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą patrona naszej komendy.

Ponadto zaproszeni goście wraz z Komendantem Wojewódzkim odwiedzili Izbę Pamięci KWP w Opolu, która w znacznej części poświęcona jest jego pamięci. Mieli okazję zobaczyć szczególnie piękny "eksponat" jakim jest ręcznie namalowany mural sierż. Piotra Jesienia, który został wykonany przez asp. Sebastiana Gwoździa.

Piotr Jesień urodził się 22 marca 1894 roku we wsi Kępie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, pełnił służbę na posterunku żandarmerii polskiej w Kłobucku. 1 lipca 1919 roku został przyjęty do Policji Państwowej, w szeregach której służył aż do wybuchu II Wojny Światowej.

Podczas wojny walczył z hitlerowskim najeźdźcą. 19 października 1939 roku, wraz ze swoim oddziałem został rozbrojony i aresztowany przez NKWD. Piotr Jesień uniknął losu innych zamordowanych funkcjonariuszy Policji, gdyż udało mu się zbiec z transportu. Po wstąpieniu w 1942 roku do struktur państwa podziemnego, Piotr Jesień aktywnie działał w placówce Armii Krajowej w Przystajni (powiat kłobucki), gdzie był kierownikiem lokalnej komórki.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej, Piotr Jesień od dowództwa Armii Krajowej, otrzymał polecenie założenia placówki konspiracyjnej i przyjęcia funkcji komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej w Przystajni, którą objął 26 lutego 1945 roku. Zaangażował się między innymi w wyjaśnienie okoliczności aresztowań jego kolegów z AK. Przeciwdziałał malwersacjom urzędników oraz szalbierstwom dokonywanym przez sowieckich dezerterów. Wkrótce stał się więc niebezpieczny dla funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

W nocy z 14 na 15 kwietnia 1945 roku, funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oleśnie przeprowadzili obławę na żołnierzy AK, wśród których był między innymi Piotr Jesień. Dzień po przesłuchaniach, 17 kwietnia 1945 roku, w celi gdzie został umieszczony, znaleziono zwłoki Piotra Jesienia. Rodzinie przekazano, że został on przetransportowany do Katowic. Śledztwo w sprawie jego śmierci zostało umorzone.

Tajemnica śmierci policjanta została wyjaśniona dopiero w 1991 roku, kiedy jego syn Ryszard Jesień dotarł do dokumentów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach. Do dziś nie ustalono jednak, gdzie został pochowany. Na nekropolii w Przystajni znajduje się jedynie symboliczny grób, na którym umieszczono nazwisko Piotra Jesienia.