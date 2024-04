Ćwiczenia służb w radomskim teatrze Data publikacji 17.04.2024 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek (15.04) w Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyły się ćwiczenia zgrywające policjantów, żołnierzy, strażaków oraz mundurowych do zadań specjalnych z pododdziałów kontrterrorystycznych z komend wojewódzkich Policji z Radomia, Kielc, Lublina, Łodzi, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i Jednostki Wojskowej 2305. Ich celem było doskonalenie współpracy podczas działań bojowych, wymiana cennych doświadczeń oraz spostrzeżeń, a także podnoszenie kwalifikacji w czasie prowadzonych akcji.

Zagrożenie zjawiskiem terroryzmu jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Napastnicy, chcąc osiągnąć swój cel, nie liczą się z kosztami, jakie przyjdzie im za to zapłacić. W takich sytuacjach życie zakładników staje się często swoistą kartą przetargową, która ma zapewnić terrorystom spełnienie ich żądań. Aby skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim aktom terroru, niezbędne są wyspecjalizowane jednostki o charakterze kontrterrorystycznym. Z kolei, aby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo były przygotowane na stawienie czoła takim sytuacjom, potrzebne są częste ćwiczenia, podczas których służby mogły doskonalić swoje umiejętności.

Z tego też powodu 15 marca w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez KWP zs. w Radomiu. Tym razem scenariusz szkolenia dotyczył między innymi prowadzenia działań kontrterrorystycznych przez policyjnych specjalsów w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Sam epizod zakładał, że do budynku radomskiego teatru wdarli się uzbrojeni napastnicy, raniąc przy okazji dwoje przechodniów znajdujących się w okolicach budynku. Informacja o tym zdarzeniu, poprzez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego trafiło do Policji. Pomocy poszkodowanym udzielili ratownicy medyczni z KWP. W środku budynku znaleźli się także zakładnicy. Na miejsce w pierwszej kolejności skierowano policjantów z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej KMP w Radomiu, którzy potwierdzili realne zagrożenie. W Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu zarządzono alarm i wszczęto operację policyjną. Zebrał się Sztab Dowódcy Operacji oraz przekazano informacje do KWP zs. w Radomiu. Do działań skierowano Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu. Dalsza część scenariusza zakładała podjęcie negocjacji z terrorystami. Ich celem było doprowadzenie do poddania się sprawców sytuacji kryzysowej i uwolnienia zakładników, w rolę których wcieli się między innymi uczniowie Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Teren, na którym doszło do ataku został zabezpieczony przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu oraz żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przygotowano łóżka dla osób z obrażeniami ciała powstałymi w wyniku ataku terrorystycznego.

Ponieważ terroryści zagrozili, że w przypadku, gdy nie zostaną spełnione ich żądania, zaczną zabijać przetrzymywane osoby, dowodzący działaniami podjął decyzję o szturmie. Finałem było odbicie zakładników z rąk napastników oraz zatrzymanie terrorystów. Ćwiczenia zakończyły się dekontaminacją osób przebywających w budynku, którą przeprowadzili strażacy z radomskiej komendy PSP.

Jednym z głównych celów szkolenia było zgranie i synchronizacja działań służb mundurowych oraz jednostek pozapolicyjnych. Szkolenia, w których policjanci biorą udział, pozwalają nie tylko przetestować obowiązujące procedury, ale przede wszystkim lepiej przygotować się na potencjalne zagrożenia

Zespół Prasowy KWP

Zdjęcia: Rafał Jeżak, st. post. Piotr Pokorski

Film: asp. Marcin Sawicki