BOA pompuje dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja

W dniu 15 kwietnia Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny „BOA" wziął udział w wyzwaniu „challenge" dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. BOA zostało nominowane przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i tym samym włączyło się do akcji. Udział w tym przedsięwzięciu to chęć pomocy i wyrażenie jedności z Krzysztofem, który doznał ciężkich obrażeń ciała podczas pełnienia służby.

Mł. asp. Krzysztof Sobieraj funkcjonariusz Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach (woj. łódzkie) pełniąc służbę w dniu 6 stycznia br. usiłował zatrzymać do kontroli pojazd, który poruszał się z niedozwoloną prędkością. Kierowca nie zastosował się do otrzymanego sygnału zatrzymania się i potrącając Krzysztofa uciekł z miejsca zdarzenia. Nieprzytomny funkcjonariusz w stanie krytycznym z obrażeniami klatki piersiowej oraz głowy został przewieziony do szpitala gdzie przeszedł poważną operację ratującą jego życie. W chwili obecnej mł. asp. Krzysztof Sobieraj walczy o powrót do zdrowia i pełnej sprawności, która wiąże się z przejściem długotrwałej specjalistycznej rehabilitacji.

BOA otrzymując nominację od Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszarda Jakubowskiego, wsparło tę szczytną akcję wyrażając solidarność z Krzysztofem. Dowódca BOA insp. Łukasz Pikuła wraz z funkcjonariuszami jednostki wykonali „challenge”, jednocześnie nominując CBŚP i SPKP w Białymstoku.

Wraz z wyzwaniem prowadzona jest zbiórka środków na rehabilitację Krzysztofa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie portalu Zrzutka.pl - Zbiórka na rehabilitację dla naszego kolegi Krzysztofa Sobieraja

Krzysztof! Funkcjonariusze BOA życzą zdrowia i powrotu do pełnej sprawności. JESTEŚMY Z TOBĄ!