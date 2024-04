Charytatywny turniej piłki siatkowej dla naszego kolegi Marcina Powrót Drukuj W najbliższą sobotę w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie odbędzie się turniej charytatywny piłki siatkowej pod hasłem „Z pasji do sportu gramy dla Marcina”. Nadrzędny celem jest zbiórka funduszy niezbędnych dla dalszego leczenia i rehabilitacji naszego kolegi policjanta Marcina Przewłoki, zorganizowana przez komitet społeczny. Wydarzenie swym patronatem objął m.in. Komendant Powiatowy Policji w Żninie.

Marcin Przewłoka jest policjantem Komendy Powiatowej Policji w Żninie z długoletnim stażem, pracujący z niezwykłym pasją i zaangażowaniem. Poza pracą, jego wielka pasją od lat jest siatkówka. Z powodzeniem uprawiał właśnie tę dyscyplinę, nie tylko na lokalnym „podwórku”. Razem z innym policjantem żnińskiej komendy Łukaszem Szpurką, który jest jednym z inicjatorów sobotniego turnieju, trafili przed laty do II-ligowego LUKS-u Wilki Wilczyn będąc jednymi z czołowych zawodników.

W czerwcu ubiegłego roku, kilka dni po swoich 45 urodzinach Marcin trafił z silnym bólem głowy do szpitala. Przez ostatnie miesiące nasz kolega przeszedł kilkanaście operacji, nieprzerwanie walczy o powrót do zdrowia. Przez cały czas hospitalizacji, jak i w ostatnim czasie, kiedy przebywa już w domu nie poddaje się powikłaniom choroby. Obecnie wymaga całodobowej opieki i pomocy we wszystkich czynnościach.

W najbliższą sobotę, 20 kwietnia o godzinie 9.45 odbędzie się charytatywny turniej piłki siatkowej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Żninie, pod hasłem „Z pasji do sportu gramy dla Marcina”, w którym będzie rywalizować sześć zespołów. Inicjatywę wsparł także Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz władze Powiatu Żnińskiego i Gminy Żnin.

Poza częścią sportową sobotniego wydarzenia, w trakcie którego odbędzie się zbiórka funduszy na rehabilitację i leczenie Marcina zorganizowana przez komitet społeczny, na odwiedzających czekać będą także inne atrakcje m.in. pokaz służb, w tym sprzętu policyjnego.