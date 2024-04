Żyrardowska policjantka wzięła udział w programie „Daj Włos” Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci chronią i pomagają, nie tylko w czasie służby. Starszy sierżant Katarzyna Rynkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie ścięła włosy, żeby oddać je kobietom po chemioterapii. Policjantka już po raz drugi wspiera fundację Rak’n’Roll.

Starszy sierżant Katarzyna Rynkiewicz na co dzień służy w żyrardowskiej komendzie Policji jako policjantka do spraw wykroczeń. Jest znana z tego, że nie przejdzie obojętnie obok ludzkiej tragedii i osób potrzebujących. Policjantka nie tylko w służbie, ale i w życiu codziennym pomaga chorym i potrzebującym. Zapuszcza włosy, by móc je ściąć i przekazać innym potrzebującym. W 2020 r. po raz pierwszy przystąpiła do programu „Daj Włos!”.

Program "Daj Włos!" to odpowiedź na jedną z ważniejszych potrzeb chorych - możliwość pozostania sobą. Dobrze dobrana peruka sprawia, że kobiety po chemioterapii mogą poczuć się lepiej i odzyskać siłę w przechodzeniu przez raka. Fundacja od 11 lat pomaga kobietom w trakcie chemioterapii wyglądać dobrze - w Programie „Daj Włos!” otrzymują one peruki bezpłatnie, z włosów przekazanych od innych kobiet.

Zachęcamy do udziału w akcji. Prosty gest może znaczyć wiele.

Aby oddać włosy, należy pamiętać, że:

- ścinane włosy muszą mieć 35 cm lub więcej, mierzone przed zapleceniem warkoczy;

- włosy nie mogą być farbowane;

- muszą być umyte bez odżywki.

- pakowane do wysyłki - muszą być suche;

- muszą być splecione w warkocze.