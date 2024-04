Podpalił drewniany most Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci otrzymali zgłoszenie o podpaleniu drewnianego mostu, przez który przebiega odcinek drogi gminnej. Wykonane na miejscu oględziny dały uzasadnioną podstawę do sklasyfikowania czynu jako przestępstwo. W toku prowadzonych czynności do sprawy zatrzymany został 28-latek, mieszkaniec powiatu kłodzkiego. Podczas wykonywania czynności procesowych mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Na poczet naprawy szkody policjanci dokonali zabezpieczenia majątkowego. O dalszym losie 28-latka zdecyduje sąd.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek (15 kwietnia) na terenie gminy Międzylesie. Z treści otrzymanego zgłoszenia wynikało, że sprawca dokonał podpalenia drewnianego mostu. Niestety zadysponowany we wskazane w zgłoszeniu miejsce patrol potwierdził otrzymane zgłoszenie. Na domiar złego mundurowi ustalili, że przez uszkodzony w wyniku podpalenia most prowadzi droga gminna. Wykonane na miejscu oględziny dały uzasadnioną podstawę do sklasyfikowania czynu jako przestępstwo.

W tym momencie policjanci z Bystrzycy Kłodzkiej przystąpili do intensywnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy czynu. W toku prowadzonych czynności we wtorek 16 kwietnia mundurowi zatrzymali 28-letniego mieszkańca gminy Międzylesie. Nietrzeźwy mężczyzna został doprowadzony na teren jednostki Policji i osadzony do wytrzeźwienia.

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Potwierdził fakt, że w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Jednak śledczym nie był w stanie wytłumaczyć swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Dość szybko wyszło na jaw, że w przeszłości mężczyzna wchodził w konflikt z prawem. Kilka miesięcy temu opuścił mury zakładu karnego gdzie odbywał karę pozbawienia wolności.