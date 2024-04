Syn lubaczowskiej policjantki potrzebuje pomocy Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj 4-letni Hubert, syn policjantki Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, potrzebuje pomocy. Hubert zmaga się m.in. z chorobą Wiedemanna-Steinera, na którą cierpi zaledwie kilkoro dzieci w Polsce, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, ale też padaczką i wadą złącza czaszkowo-szyjnego. Lekarze są jednomyślni. By chłopiec mógł się rozwijać potrzebne są kosztowne leki i jest intensywna rehabilitacja.

Mama 4-letniego Huberta jest funkcjonariuszką wydziału kryminalnego w naszej jednostce. Na co dzień pomaga innym. Teraz sama potrzebuje pomocy w walce o zdrowie swojego synka. Chłopiec zmaga się z wieloma dysfunkcjami - opóźnionym rozwojem psychoruchowym, chorobą Wiedemanna-Steinera, na którą cierpi zaledwie kilkoro dzieci w Polsce, padaczką, wadą złącza czaszkowo-szyjnego, zaburzeniem połykania oraz refluksem krtaniowo-gardłowym. 4-latek objęty jest systemem Podkarpackiego Hospicjum Domowego dla dzieci.

Niestety, to nie wszystko, co utrudnia najbliższym Huberta, codzienne życie. Chłopiec ma jeszcze braciszka ze stwierdzonym autyzmem. Rodzinie jest trudno nie tylko ze względów finansowych, ale także organizacyjnych. Mama Huberta z całych sił dba o to, aby dzieciom niczego nie zabrakło. Stara się spełniać każde marzenie i pragnienie swoich dzieci, lecz często musi wybierać między droższym a tańszym lekiem. Cztery razy w miesiącu Hubert musi pojawiać się na badaniach specjalistycznych lub rehabilitacji. Nie trzeba nikomu mówić, że wyjazdy z Lubaczowa do Warszawy, czy też Rzeszowa są bardzo kosztowne.

Huberta można wspomóc finansowo wpłacając pieniądze na numer konta:

89 9101 0003 2001 0007 0364 0004 z dopiskiem zbiórka Publiczna Hubert Żdan.

Nr zbiórki:2024/333/OR

Nazwa zbiórki: Hubert - Mały Bohater

Organizator: Lubaczowskie Centrum Inicjatyw Społecznych "Nasza Przyszłość".