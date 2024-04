Pijany kierowca podjął próbę ucieczki. Szybko wpadł jednak w ręce policjantów Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Dzierżoniowa podczas obserwowania zachowań kierujących zauważyli pojazd, którego styl jazdy mógł wskazywać, że siedząca za kierownicą osoba może znajdować się pod wpływem alkoholu. Gdy Funkcjonariusze dali kierowcy znak do zatrzymania, ten przyspieszył podejmując próbę ucieczki. Swoim działaniem spowodował, że ciążą na nim koleje zarzuty.

16 kwietnia około godziny 17:00 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie pełnili służbę z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu wyposażonego w wideorejestrator. Wykonując czynności służbowe na terenie Niemczy zauważyli fiata, którego styl jazdy kierującego wzbudził podejrzenia co do stanu trzeźwości.

Mundurowi za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych dali znak do zatrzymania. Prowadzący fiata nie zastosował się, a wręcz przyspieszył. Policjanci rozpoczęli pościg, ciągle nadając za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenie do zatrzymania, które było bezskuteczne. Do wsparcia wezwano oznakowany radiowóz, który stanął w poprzek drogi. Uciekinier poboczem ominęła blokadę i z dużą prędkością wjechała na stację paliw, gdzie policjanci przy wykorzystaniu dwóch pojazdów zablokowali dalszą drogę i zatrzymali kierującego.

Podejrzenia funkcjonariuszy szybko się potwierdziły, bowiem 30-letni mężczyzna „wydmuchał” ponad 3 promile! Pijanemu kierowcy nie zatrzymano prawa jazdy, gdyż jak wynikało z policyjnych baz danych zrobili to już mundurowi w 2022 roku za jazdę pod wpływem substancji zabronionych.

Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 3 lat więzienia, natomiast niezatrzymanie do kontroli zagrożone jest karą nawet do 5 lat.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Dzierżoniowie

nadkom. Marcin Ząbek

