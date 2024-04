Odpowie za znieważenie i nawoływanie do popełnienia zbrodni Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Zarzut kierowania gróźb karalnych, znieważenia funkcjonariusza Policji oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa usłyszał mieszkaniec powiatu głogowskiego, który na jednym z portali społecznościowych, pod zdjęciem z wizerunkiem polkowickiego policjanta, zamieścił obraźliwe i nakłaniające do pozbawienia życia policjanta komentarze. 39-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu na jednym z profili społecznościowych pod archiwalnym zdjęciem polkowickiego policjanta pojawiły się nowe komentarze. Wpisy naruszały godność funkcjonariusza, szkalowały jego autorytet i miały na celu ubliżyć policjantowi. Niestety pojawił się również i taki, który nawoływał do pozbawienia życia tego funkcjonariusza.

Po ustaleniach i zebraniu niezbędnego dla sprawy materiału dowodowego polkowiccy funkcjonariusze potwierdzili, kto stał za publikacją i siedział przy klawiaturze w momencie, gdy wspomniane komentarzy ujrzały światło dzienne. 39-latek z powiatu głogowskiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych, znieważenia policjanta oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa.