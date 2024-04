Zatrzymany z bronią w ręku i skradzioną gotówką Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Kryminalni już po dwóch godzinach od przestępstwa zatrzymali uzbrojonego mężczyznę. Podejrzany jest on o rozbój na 70-latku. Z ustaleń policjantów wynika, że 50-latek w środku dnia zaatakował bezbronnego rowerzystę. Przystawił do szyi seniora broń i zażądał pieniędzy. Zatrzymany wpadł z bronią, którą posłużył się podczas napadu. Policjanci odzyskali również skradzione pieniądze. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu, kiedy to do policjantów z Posterunku w Wołczynie zgłosił się 70-letni mężczyzna, informując mundurowych, że został napadnięty.

W rozmowie z pokrzywdzonym seniorem policjanci ustalili, że znany mu osobiście 50-letni mężczyzna napadł go, kiedy ten jechał rowerem, a następnie przystawił mu przedmiot przypominający broń palną do szyi i zażądał wydania pieniędzy. 70-latek w obawie o swoje życie oddał napastnikowi wszystkie pieniądze, jakie miał przy sobie.

Działania kluczborskich kryminalnych rozpoczęły się natychmiast po zebraniu informacji od 70-letniego napadniętego mężczyzny. Efekt pracy policjantów widoczny był już po niespełna dwóch godzinach, kiedy to 50-letni rozbojarz został zatrzymany, dodatkowo przy mężczyźnie kryminalni zabezpieczyli skradzione pieniądze oraz pistolet, którym groził seniorowi, jak się okazało była to broń pneumatyczna.

Zgromadzone materiały z wykonanych przez policjantów czynności dochodzeniowo-śledczych dały podstawę do przedstawienia mężczyźnie zarzutu dokonania rozboju. Na wniosek prokuratury sąd w stosunku do podejrzanego zastosował trzymiesięczny areszt.

Z uwagi na fakt, że nie było to pierwsze tego typu przestępstwo popełnione przez 50-latka, będzie on odpowiadał za swój czyn popełniony w warunkach recydywy, za co grozić mu może nawet do 22 lat więzienia.



( KWP w Opolu / kp)

