W trakcie kontroli drogowej w bagażniku samochodu policjanci ujawnili blisko 5 kilogramów narkotyków

Kontrola jakich wiele? Nic z tych rzeczy… Policjanci wrocławskiej drogówki w bagażniku Dacii, którą odcinkiem autostrady A4 kierował 59-latek, ujawnili narkotyki i nie mówimy tu o kilku, czy kilkunastu gramach. Mundurowi zabezpieczyli blisko 5 kg amfetaminy, o których obecności wrocławianin rzekomo nie miał pojęcia. Rutynowa kontrola stanu trzeźwości dla kierującego dacią zakończyła się w policyjnym areszcie oraz widmem kary nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Już po kilku sekundach rozmowy mundurowi zorientowali się, że kierujący samochodem osobowym marki Dacia ma coś do ukrycia. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w celu przeprowadzenia kontroli stanu trzeźwości. Jednak uwagę mundurowych zwróciło szczególnie nerwowe zachowanie 59-latka.

Przeczucie nie myliło, gdyż w bagażniku auta, którym odcinkiem autostrady A4 podróżował 59-latek, policjanci ujawnili narkotyki. Jednak nie mówimy tu o kilku, czy nawet kilkunastu gramach. W toku prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli blisko 5 kg amfetaminy, o których obecności wrocławianin rzekomo nie miał pojęcia.

Co prawda badanie alkomatem nie wskazało, żeby mężczyzna kierował w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Policjanci nie posiadali również zastrzeżeń co do auta i uprawnień do kierowania 59-latka, ale tak znaczna ilość narkotyku dała uzasadnioną podstawę do zabezpieczenia pojazdu. W toku prowadzonych czynności mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.