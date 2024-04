Kierownik dzielnicowych z komisariatu na wrocławskiej Starówce reanimował mężczyznę, który tracąc przytomność uderzył samochodem w budynek

Data publikacji 18.04.2024

We Wrocławiu przy ul. Braniborskiej jakiś czas temu doszło do poważnego wypadku w ruchu drogowym. Samochód osobowy rozbił się o ścianę domu handlowego. Na miejscu zdarzenia zupełnie przypadkowo pojawił się policjant z komisariatu na Starym Mieście. Asp. szt. Marek Walczyński, widząc co się stało natychmiast przystąpił do działania, zabezpieczając kręgosłup wyciągnął poszkodowanego wspólnie z inną osobą z auta i rozpoczął akcję reanimacyjną. Mężczyzna po odzyskaniu czynności życiowych został przewieziony do szpitala. Przyczyny wypadku są wyjaśniane, ale najprawdopodobniej doszło do nagłej utraty przytomności kierującego mężczyzny w wyniku zawału serca.