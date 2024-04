Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 40-latka Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Dziś wczesnym rankiem policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który zaginął w lesie na terenie gminy Myszyniec. Z okoliczności zdarzenia i relacji świadków wynikało, że 40-latek był ubrany nieodpowiednio do panujących warunków pogodowych i jego życie może być zagrożone. Po kilkunastu minutach poszukiwań myszynieccy policjanci odnaleźli zaginionego w lesie. Z uwagi na jego stan zdrowia oraz duże wyziębienie został on w asyście Policji przetransportowany do szpitala.

Zgłoszenie dotyczące zaginięcia mieszkańca powiatu ostrołęckiego wpłynęło do policjantów dziś, 18.04.2024 r., około godziny 5.30. Ze wstępnych ustaleń i relacji osób postronnych mężczyzna zachowywał się nieracjonalnie i mógł potrzebować pilnej pomocy. Ostatnia osoba, która widziała zaginionego, przekazała informację, że poszedł on do pobliskiego lasu ubrany nieodpowiednio do panujących warunków pogodowych.

Z uwagi na okoliczności zaginięcia i niską temperaturę podjęto działania poszukiwawcze. Mundurowi przeczesywali okoliczne lasy, pustostany, a także miejsca, do których zaginiony mógł pójść. Rozpytywano także świadków zdarzenia i sąsiadów.

Po kilkunastu minutach prowadzenia poszukiwań zaginiony 40-latek został odnaleziony przez policjantów z Komisariatu Policji w Myszyńcu. Mężczyzna był bardzo wyziębiony. Znajdował się w lesie w odległości około 0,5 kilometra od najbliższych zabudowań.

Z uwagi na wyziębienie zaginionego i jego stan zdrowia został on w policyjnej asyście przewieziony przez załogę karetki pogotowia do szpitala.