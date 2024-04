Ostrołęcki dzielnicowy odznaczony przez Ministra Zdrowia najwyższym odznaczeniem dla krwiodawstwa

„Pomagamy i Chronimy” to nie tylko hasło, ale przede wszystkim cel, który jest na co dzień realizowany przez policjantów. Może być on osiągany w różny sposób, także poza godzinami służby. Udowodnił to dzielnicowy z Ostrołęki mł. asp. Mateusz Grzyb, który za oddanie ponad 21 litrów życiodajnego płynu został odznaczony przez Ministra Zdrowia najwyższym odznaczeniem dla krwiodawstwa — krzyżem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Można powiedzieć, że policjant pomaganie od wielu lat ma we krwi, ponieważ mimo młodego wieku dzieli się krwią z potrzebującymi już od 14 lat.