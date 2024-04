Policjanci z Jabłonowa Pomorskiego uratowali mężczyznę Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Jednym z podstawowych zadań Policji jest niesienie pomocy społeczeństwu. Policjanci z posterunku w Jabłonowie Pomorskim pomogli mężczyźnie, który leżał przy przystanku autobusowym w miejscowości Mileszewy. Gdyby nie natychmiastowa reakcja mundurowych sytuacja ta mogłaby mieć tragiczny finał.

W miniony wtorek (16 kwietnia) tuż po godzinie 19:00 w miejscowości Mileszewy, powiat brodnicki, patrolujący rejon mundurowi zauważyli, że w pobliżu przystanku autobusowego na ziemi leży mężczyzna. Policjanci szybko podeszli do niego, a ten z trudem poinformował ich, że odczuwa silny ból w klatce piersiowej – co mogło świadczyć o problemach kardiologicznych. Stróże prawa zadbali o komfort cieplny 51-letniego mieszkańca gminy Jabłonowo Pomorskie, a także o jego stan psychofizyczny. Niezwłocznie na miejsce wezwali ratowników medycznych, którzy udzielili mężczyźnie pomocy i przetransportowali go do szpitala.