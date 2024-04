Wycieńczony groził, że zrobi sobie krzywdę - wałbrzyscy policjanci ruszyli na poszukiwania Data publikacji 18.04.2024 Powrót Drukuj Jest zgłoszenie i zawsze szybka reakcja wałbrzyskich policjantów. Wszystko po to, by uratować ludzkie życie, bo przecież ono jest najważniejsze. Taka interwencja przeprowadzona została przez dzielnicowych pierwszego komisariatu wczoraj wieczorem, tuż przed nastaniem zmroku. Mundurowi właśnie wtedy otrzymali sygnał, że w Książańskim Parku Krajobrazowym znajduje się mężczyzna z obrażeniami głowy, który jest wycieńczony i ma myśli samobójcze. Szybkie działania policjantów doprowadziły do odnalezienia 38-latka, który ostatecznie, przy wsparciu innych służb ratowniczych, trafił pod opiekę specjalistów.

W środowy wieczór, 17.04.2024 r., po godzinie 19.00, policjanci pierwszego komisariatu otrzymali zgłoszenie od jednego z turystów z województwa wielkopolskiego, o tym, że napotkał on w Książańskim Parku Krajobrazowym agresywnego mężczyznę z obrażeniami głowy, który deklarował, że zrobi sobie krzywdę. Jako że zgłaszający nie był w stanie samodzielnie podjąć interwencji, na pomoc natychmiast ruszyli będący w służbie dzielnicowi pierwszego komisariatu.

Po niedługim czasie, jeszcze przed nastaniem zmroku, mundurowi w głębi lasu w tunelu odnaleźli 38-latka. Mężczyzna wykazywał oznaki hipotermii. Kontakt z nim był utrudniony. Miał otarcia naskórka na głowie oraz uskarżał się na ból całego ciała. W trakcie, kiedy policjanci udzielali mu pierwszej pomocy, przekazał im informację, że w lesie przebywał od wczoraj, a cała sytuacja spowodowana była problemami rodzinnymi.

Funkcjonariusze na pomoc wezwali ratowników medycznych, strażaków oraz goprowców. Wałbrzyszanin nie był w stanie samodzielnie się poruszać, dlatego policjanci, przy późniejszej pomocy strażaków, podprowadzili go do miejsca, gdzie w ogóle mógł podjechać terenowy pojazd, a nim goprowcy przewieźli wałbrzyszanina do czekającego już w bezpiecznym miejscu zespołu ratownictwa medycznego. 38-latek ostatecznie trafił do szpitala, gdzie udzielona mu została dalsza pomoc medyczna. Wspólne działania najprawdopodobniej dorpowadziły do uratowania kolejnego ludziego życia, tym bardziej, że noc zapowiadała się bardzo zimna.

W związku z tym zdarzeniem kolejny raz przypominamy. Pamiętajmy! Jeżeli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze, bez względu na wiek, możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują choćby pod numerem telefonu 116 123 - tam uzyskamy profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie między innymi szukać pomocy:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu całodobowo

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz.14.00–20.00

121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00