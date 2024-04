Po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Data publikacji 18.04.2024

Służba w Policji nie jest zwykłą pracą, a policjantem pozostaje się również po ściągnięciu munduru. Udowodnił to st. sierż. Bartłomiej Bar, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę skody. 75-letni mieszkaniec gminy Domaszowice postanowił wsiąść za kierownicę mając ponad 2 promila alkoholu w organizmie. Dzięki czujności policjanta z namysłowskiej komendy nie doszło do tragedii na drodze. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości 75-latkowi grozi do 2 lat więzienia.