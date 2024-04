Dzięki policyjnej eskorcie rodząca kobieta szybko dotarła do szpitala. Szczęśliwy ojciec podziękował siedleckim policjantom za pomoc Data publikacji 19.04.2024 Powrót Drukuj W poniedziałek siedleccy policjanci drogówki eskortowali do szpitala pojazd, w którym mąż wiózł rodzącą kobietę. Pomimo porannych korków na drogach kobieta szczęśliwie dotarła na czas do szpitala, gdzie po chwili urodziła zdrowego synka. Jeszcze tego samego dnia szczęśliwy ojciec podziękował policjantom za okazaną pomoc.

W poniedziałek (15.04.2024) kilka minut po godzinie 8.00 mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego siedleckiej komendy w składzie mł. asp. Agnieszka Szymecka i st. sierż. Maciej Ankiewicz patrolowali ulice miasta. W pewnym momencie zauważyli na ulicy Brzeskiej jak jeden z kierujących jadących z naprzeciwka, miga do nich światłami. Gdy podjechali zapytać, co się stało, zestresowany mężczyzna wyjaśnił, że wiezie do szpitala ciężarną żonę, u której rozpoczęła się akcja porodowa i chce jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Boi się, że przez poranne korki, nie zdążą.

Policjanci od razu podjęli decyzję o eskorcie pojazdu i poinformowali mężczyznę, aby jechał za nimi. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli w kierunku szpitala. Rodząca kobieta wraz z mężem szybko i bezpiecznie dojechała na miejsce. Krótko po dotarciu do szpitala urodziła zdrowego synka.

Już tego samego dnia szczęśliwy ojciec wysłał policjantom podziękowania za okazaną pomoc.

Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia dla maleństwa.