Właściciel zwierząt chronionych Cites nie posiadał wymaganych dokumentów Data publikacji 19.04.2024 Powrót Drukuj Chorzowscy policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, podczas wystawy egzotycznych zwierząt zabezpieczyli trzy kameleony. Ich właściciel nie posiadał wymaganych dla tych zwierząt dokumentów. 23-latek usłyszał zarzuty i grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z Chorzowa uzyskali informację, że na wystawie egzotycznych zwierząt mogą znajdować się takie okazy, które są chronione Konwencją Waszyngtońską (CITES). W sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej legalność posiadania zwierząt, włączył się pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

Po przeprowadzeniu kontroli jednego ze stanowisk przez policjantów okazało się, że właściciel trzech kameleonów nie posiada odpowiednich dokumentów. Zwierzęta trafiły pod opiekę stowarzyszenia ratującego dzikie zwierzęta.

Okazało się również, że w swoim mieszkaniu na terenie Dolnego Śląska, 23-latek posiada nielegalnie jeszcze jedno zwierzę. Właściciel został zatrzymany i usłyszał cztery zarzuty naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczących ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Konwencja Waszyngtońska (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES), to międzynarodowa konwencja o ochronie dziko występujących populacji zwierząt i roślin, zagrożonych wyginięciem. Jej cele są realizowane poprzez monitorowanie międzynarodowego handlu gatunkami objętymi ochroną, edukację i współpracę międzynarodową w zakresie ochrony dzikiej przyrody. Na podstawie przepisów unijnych, wprowadzających w życie postanowienia konwencji CITES, m.in. eksport, import, transport czy posiadanie zwierząt i roślin objętych CITES, wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i certyfikatów (lub jest całkowicie zakazane).

W Polsce ochrona gatunków objętych konwencją CITES jest uregulowana przez Ustawę o ochronie przyrody.