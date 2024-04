Dolnośląscy policjanci spełnili marzenie Krzysztofa Data publikacji 19.04.2024 Powrót Drukuj 17 kwietnia 2024 roku dolnośląskich funkcjonariuszy odwiedził Krzysztof, który zawsze chciał zostać policjantem. Dla mężczyzny z uwagi na niepełnosprawność, niestety to marzenie jest niemożliwe do realizacji. Z okazji jego 33. urodzin został zaproszony i przez chwilę poczuł się jak prawdziwy mundurowy. Miał okazję zobaczyć budynek Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od środka i pracę policjantów z bliska, wsiąść do pojazdu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego, a także uczestniczyć w pokazie przygotowanym przez Oddział Prewencji Policji.

Krzysztof ma 33 lata i jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, poruszającą się na co dzień wózkiem. Jeszcze kiedy był dzieckiem i potem kiedy stał się mężczyzną, kilkukrotnie spotykał na swojej drodze policjantów. To właśnie te kontakty z mundurowymi zrodziły w jego głowie marzenie zostania jednym z nich.

Niestety ze względu na niepełnosprawność, marzenie to nie jest możliwe do zrealizowania. Jednak aby przybliżyć choć trochę służbę w Policji i spełnić marzenie Krzysztofa dolnośląscy policjanci zaprosili go do siebie.

W środę Krzysiek zaszczycił dolnośląskich policjantów swoją obecnością, a wycieczkę rozpoczął od wizyty w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego z zastępcą naczelnika wydziału kom. Mariuszem Modelskim przywitali gościa i oprowadzili go po gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jednocześnie przedstawiając jego historię. Na krótką rozmowę Krzysztofa zaprosił także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, który pokazał mu swój gabinet i porozmawiał z nim na tematy związane ze służbą w grantowym mundurze. Następnie 33-latek odwiedził Izbę Pamięci, gdzie zarys historii Policji i postać komisarza Jurczaka przybliżyła Kamila Skołodowska. Kolejnym punktem programu była największa w budynku sala konferencyjna, gdzie odbywają się między innymi ślubowania i odprawy służbowe. Na zakończenie wizyty w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nasz gość spotkał się z naczelnikiem Laboratorium Kryminalistycznego mł. insp. Ewą Tuszyńską, która zdradziła mu tajniki pracy w swoim wydziale.

Następnym miejscem, w które skierowała się delegacja, był teren Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Tam nasz gość miał możliwość obejrzenia z bliska broni służbowej, kajdanek, przyjrzenia się wyposażeniu i urządzeniom wykorzystywanym przez policjantów w codziennej służbie. Następnie obejrzał pokaz specjalnie przygotowany dla niego przez funkcjonariuszy oddziału, a także spotkał się z policyjnymi przewodnikami i ich czworonożnymi partnerami.

Wszystkie punkty programu wywołały uśmiech na twarzy Krzysztofa, ale największą frajdą dla Krzyśka była możliwość zajęcia miejsca w pojeździe Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji we Wrocławiu i krótka przejażdżka nim wspólnie z funkcjonariuszami.

Dla wszystkich było to niezwykłe przeżycie, a uśmiech na twarzy mężczyzny potwierdził, że otrzymał od nas najlepszy prezent z okazji swoich urodzin. Był pod ogromnym wrażeniem zaangażowania policjantów oraz miłego przyjęcia. Na pamiątkę spotkania został obdarowany kilkoma gadżetami. Z pewnością był to niezapomniany dzień dla Krzysztofa oraz dla dolnośląskich funkcjonariuszy.

Życzymy Krzysztofowi dużo zdrowia i uśmiechu, a także spełnienia kolejnych marzeń. Cieszymy się, że mogliśmy spełnić jedno z nich.