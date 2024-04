Skradziony w Niemczech jeep wrangler o wartości blisko 250 tys. zł odzyskany przez policjantów z wrocławskiej komendy

Data publikacji 19.04.2024 Powrót Drukuj

Intensywna praca operacyjna funkcjonariuszy wydziału dw. z przestępczością samochodową, przy współpracy z policjantami z wrocławskiej drogówki, doprowadziła do zatrzymania 22-letniego obywatela Ukrainy. Jego łupem padł warty blisko 250 tys. zł osobowy jeep wrangler, skradziony w Berlinie. Zatrzymany mężczyzna poruszał się skradzionym tego samego dnia pojazdem autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły do namierzenia i zatrzymania 22-latka na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Mężczyzna usłyszał już zarzuty z art. 279 § 1 kodeksu karnego, a sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie, gdzie spędzi 3 najbliższe miesiące.