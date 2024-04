Interesuje Cię służba w Policji? Weź udział w konkursie! Data publikacji 19.04.2024 Powrót Drukuj Już niedługo – dokładnie 23 kwietnia, w najbliższy wtorek – już po raz trzeci będziemy mieli się okazję spotkać na Targach POLSECURE, które odbędą się w Kielcach. Z tej okazji mamy dla Was niespodziankę – konkurs!

Co trzeba zrobić? Wystarczy, że napiszecie pod piątkowymi postami na Instagramie (@policja_kgp) lub na Facebooku (@PolicjaPL), jak zachęcilibyście swoich rówieśników do wstąpienia do Policji.

Co można wygrać? Zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku mamy do rozdania po cztery zestawy policyjnych gadżetów – w tym znajdą się specjalne statuetki z logiem polskiej Policji. Dodatkowo jedna z nagrodzonych osób (zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku) otrzyma od nas prezent specjalny – zaproszenie na Dni Otwarte organizowane przez CPKP „BOA”, które odbędą się 22 maja 2024 roku w na warszawskim lotnisku na Bemowie. Podczas spotkania z policyjnymi specjalsami wykonana zostanie przez naszego policyjnego fotografa sesja zdjęciowa – fotografie, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w papierowej, przekazane zostaną nagrodzonym osobom. Jest więc o co walczyć!!!

A więc do dzieła:

Zajrzyj na nasze konta w social mediach: Instagram @policja_kgp lub Facebook @PolicjaPL i napisz pod piątkowymi postami, jak zachęciłbyś swoich rówieśników do wstąpienia do Policji. Miło nam będzie, jeśli informacje o konkursie umieścisz na swoich mediach społecznościowych.

Pamiętaj - oceniamy kreatywność i pomysłowość oraz pozytywną energię.

Konkurs trwa od dzisiaj (19 kwietnia 2024 r.) do najbliższego poniedziałku, czyli do 22 kwietnia 2024 do godz. 23:59. Po tym terminie, w ciągu 7 dni, ogłosimy wyniki. Gadżety oraz zaproszenie na Dni Otwarte Służby Kontrterorystycznej wraz z sesją zdjęciową trafią do osób, których odpowiedzi nas najbardziej zachwycą. (Uwaga – nie zwracamy kosztów podróży do Warszawy – osoba, która wygra sesję zdjęciową, transport zapewnia sobie we własnym zakresie).

Regulamin konkursu znajdziesz poniżej.

Powodzenia