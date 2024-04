Wspólna realizacja kryminalnych i zatrzymany 40-latek Data publikacji 22.04.2024 Powrót Drukuj Zabezpieczone ponad 3 kilogramy marihuany, krzewy konopi oraz specjalistyczny sprzęt do uprawy. To efekt wspólnej pracy kryminalnych z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Opolu. Zatrzymany 40-latek usłyszał 4 prokuratorskie zarzuty związane z posiadaniem znacznych ilości narkotyków, ich nielegalną uprawą oraz posiadaniem przyrządów do ich wyrabiania. Został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W poniedziałek, 15 kwietnia policjanci z komendy miejskiej wspólnie z kryminalnymi z KWP w Opolu przystąpili do zatrzymania 40-letniego mieszkańca Opola. Od jakiegoś czasu funkcjonariusze podejrzewali tego mężczyznę o związki z przestępczością narkotykową. Kiedy prowadzący tę sprawę policjanci zebrali solidne informacje dotyczące jego przestępczej działalności przystąpili do finalizacji sprawy kryminalnej.

W poniedziałkowy poranek, kiedy funkcjonariusze wkroczyli do miejsca zamieszkania 40-latka, ten nie krył zaskoczenia. Kryminalni na miejscu zabezpieczyli ponad 3 kilogramy marihuany, krzewy oraz specjalistyczny sprzęt potrzebny do uprawy i wyrabiania tego narkotyku. Dalsze przeszukania pod innym adresem, pozwoliły na zabezpieczenie kolejnych porcji narkotyku, blisko 300 gramów.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. 40-latek usłyszał 4 prokuratorskie zarzuty związane z posiadaniem znacznych ilości środków odurzających, nielegalną uprawą konopi oraz posiadania przyrządów służących do wyrabiania narkotyków. Decyzją sądu zatrzymany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

(KWP w Opolu / kc)