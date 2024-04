Dzielnicowi reanimowali nieprzytomnego kierowcę Data publikacji 22.04.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Mariusza Krzystyniaka wpłynęło podziękowanie od Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Wyrazy uznania skierowano do funkcjonariuszy z pabianickiej jednostki Policji, którzy udzielili fachowej pomocy nieprzytomnemu kierującemu.

18 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.10 dzielnicowi z Posterunku Policji w Hermanowie zauważyli stojący na jezdni samochód. Pojazd miał włączony silnik, a na fotelu kierowcy leżał nieprzytomny mężczyzna. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu skrzyżowania ulicy Pabianickiej i Okrężnej w Hucie Dłutowskiej. Policjanci wyciągnęli poszkodowanego z nissana i natychmiast rozpoczęli akcję reanimacyjną. Aspirant sztabowy Piotr Drab oraz starszy aspirant Tomasz Lewandowski nieprzerwanie prowadząc czynności resuscytacyjne, wezwali na miejsce zdarzenia pogotowie ratunkowe. W tym czasie pomocy policjantom udzielał również przejeżdżający obok funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Po kilku minutach przyjechał także drugi patrol dzielnicowych. Mundurowi wspólnie, naprzemiennie wykonywali masaż serca u nieprzytomnego kierującego. Sytuacja była bardzo poważna, gdyż 73-latek co chwilę odzyskiwał oddech, po czym szybko go tracił. Ostatecznie przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego przywrócił mężczyźnie czynności życiowe. Mieszkaniec Chechła Pierwszego został przetransportowany karetką do szpitala.

W ostatnim czasie jest to już druga sytuacja, gdzie aspirant sztabowy Piotr Drab oraz starszy aspirant Tomasz Lewandowski udowodnili, że są gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji, a życie ludzkie jest dla nich dobrem najważniejszym. 28 września 2023 roku funkcjonariusze eskortowali samochód z piętnastomiesięcznym chłopcem, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki temu chłopczyk błyskawicznie trafił pod opiekę lekarzy. Za okazaną pomoc, ojciec dziecka napisał mail do Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach, w którym pogratulował odpowiedniej postawy policjantów. Tym razem, na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi wpłynął list z wyrazami uznania od Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Po raz kolejny policjanci pokazali, że oprócz reagowania na przestępstwa i wykroczenia w swojej codziennej służbie niosą pomoc, dbając o tę najwyższą, bezcenną wartość, jaką jest ludzkie życie.

Nie bądźmy obojętni! Reagujmy, kiedy widzimy człowieka leżącego na ziemi, na ławce, w parku czy w samochodzie. Natychmiastowa pomoc może uratować ludzkie życie.

(KWP w Łodzi / kp)