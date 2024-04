Przechwycona paczka z Holandii z heroiną i amfetaminą ukrytymi w proszkach do prania

Hrubieszowscy kryminalni ustalili i zatrzymali 19-latka z Krakowa, który oczekiwał na paczkę z Holandii pełną narkotyków. W przechwyconej paczce od jednej z firm kurierskich znajdowało się łącznie ponad 2 kg heroiny, amfetaminy i tabletek oraz 12,5 litra płynnej amfetaminy, które ukryte były w proszkach do prania. 19-latek decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo.