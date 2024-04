Dwa pojazdy skradzione na terenie Niemiec odnalezione w Bogatyni Data publikacji 22.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Bogatyni zostali powiadomieni o pościgu transgranicznym za pojazdem marki Toyota, którego kierowca wjechał na teren Polski i skutecznie ukrył się przed niemieckimi policjantami. Wykonane przez bogatyńskich funkcjonariuszy czynności doprowadziły do odzyskania dwóch skradzionych z terenu Niemiec pojazdów oraz zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo.

Dyżurny Komisariatu Policji w Bogatyni został powiadomiony o pościgu prowadzonym przez funkcjonariuszy z Niemiec za skradzionym pojazdem marki Toyota. Kierującemu po przekroczeniu granicy udało się uciec. Po kilku godzinach policjanci z bogatyńskiego komisariatu w wyniku podjętych czynności na jednym z parkingów na terenie gminy zauważyli pojazd podobny do tego skradzionego. W samochodzie było trzech mężczyzn. Kierujący na widok policjantów próbował odjechać, najpierw uderzył w policyjny radiowóz, a następnie cofając uszkodził toyotę co uniemożliwiło mu dalszą ucieczkę. Sprawdzenie w dostępnych bazach danych potwierdziło, że pojazd ten pochodzi z kradzieży, a założone tablice rejestracyjne przypisane są do innego samochodu.

Jak się okazało, za kierownicą siedział znany policjantom z wcześniejszych czynności służbowych 42-latek. 44-letni pasażer okazał się osobą poszukiwaną celem odbycia zastępczej kary aresztu oraz podejrzewany był o paserstwo samochodów również skradzionych z terenu Niemiec.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi, a odzyskany samochód na policyjny parking.

W wyniku dalszych czynności w tej sprawie policjanci odnaleźli jeszcze pojazd marki Fiat, który został skradziony z terenu Niemiec. 41-letni właściciel posesji został zatrzymany.

Na podstawie zebranych dowodów, kierujący pojazdem marki Toyota usłyszał cztery zarzuty za paserstwo pojazdów oraz zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Poszukiwanemu przez wymiar sprawiedliwości 44-latkowi przedstawiono dwa zarzuty dotyczące paserstwa, podobnie jak właściciel posesji, na której ujawniono fiata.