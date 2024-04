Zabezpieczono ponad 7 kg marihuany oraz zlikwidowano plantację konopi, do której wchodziło się przez szafę Data publikacji 22.04.2024 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Nowym Targu na wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec 45-letniego mieszkańca Rabki Zdroju za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek, na terenie powiatu suskiego przez policjantów z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Funkcjonariusze zabezpieczyli sadzonki konopi i ponad 7 kg marihuany oraz 300 tys. zł w gotówce. Podejrzanemu za uprawę, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, grozi kara pozbawienia wolności od 3 nawet do 20 lat.

Jakiś czas temu mieszkaniec Rabki-Zdroju wzbudził zainteresowanie policjantów zwalczających przestępczość narkotykową z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Ustalenia i intensywne czynności prowadzone w tej sprawie doprowadziły funkcjonariuszy do sąsiedniego powiatu. We wtorek, 16 kwietnia br., policjanci weszli na teren posesji powiatu suskiego, gdzie zatrzymali 45-letniego rabczanina.

Podczas przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli duże ilości marihuany i gotówkę. Narkotyki były już przygotowane do dystrybucji, poporcjowane i zapakowane w foliowe worki. Ukryte w szafie drzwiczki doprowadziły policjantów do niewielkiego pomieszczenia, którego wnętrze przygotowano pod uprawę konopi. Zainstalowane były tam lampy grzewcze i wentylatory, a w małych pojemnikach rosły sadzonki konopi. Tego dnia zabezpieczono ponad 7 kilogramów marihuany oraz 300 tysięcy złotych w gotówce. Wartość rynkowa zabezpieczonych narkotyków wynosi blisko 400 tysięcy złotych.

45-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawy, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 45-latka tymczasowego aresztu. W piątek, 19.04.br., sąd przychylił się do wniosku i podejrzany na najbliższe 3 miesiące trafił do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na wyrok. Za popełnione przestępstwa, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 nawet do 20 lat.